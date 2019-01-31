اعتقال 11 فلسطينيا بالضفة وسلب 100 ألف شيكل بالخليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، 11 فلسطينيا خلال حملة دهم وتفتيش في الضفة الغربية المحتلة، فيما تم مصادرة مبالغ مالية وزعم ضبط أسلحة ووسائل قتالية تستخدم في مقاومة الاحتلال والمستوطنين.

وذكر جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام، أن جنوده اعتقلوا 11 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأسلحة الأمنية، كما تم مصادرة مبلغ مالي بقيمة 100 ألف شيكل في بيت أولا قضاء الخليل، وضبط سلاح في قبلان قضاء نابلس.

في محافظة بيت لحم، اعتقل جنود الاحتلال 4 شبان من بلدة الخضر، هم: أحمد محمد صلاح، ومحمد خضر موسى، وزين محمد عيسى، ويوسف تيسير عيسى، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي بلدة كفل حارس قضاء سلفيت اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أمجد أمين صالح، بينما في مخيم طولكرم اعتقلت الشاب فايز صامد أبو صفيره، بعد مداهمة منزله.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا وداهمت عددا من منازل المواطنين وبلدات في محافظة الخليل، حيث اعتقلت المواطن جهاد محمد عوده العلامة، عقب دهم منزله في بيت أمر، ومصادرة مبلغ مالي قدره 100 ألف شيكل من أحد المنازل التي جرى اقتحامها.

كما داهمت قوات منزل الأسير المحرر عبد المهدي زهور من بلدة بيت كاحل، وفتشته، فيما استولت على مركبة لأحد المواطنين في بيت أولا، واقتحمت بلدة ترقوميا ، وبيت عنون ، وعدة أحياء من مدينة الخليل.

وفي القدس، أصيب شاب، خلال مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال في قرية العيساوية، عقب اقتحام شرطة الاحتلال حي عبيد ومنطقة المقبرة في القرية، بعد إغلاق مداخلها، ما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة شاب.