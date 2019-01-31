كفر كما: مصرع مسن إثر حريق في منزل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي مسن (84 عاما) مصرعه إثر حريق شب داخل منزل في قرية كفر كما، صباح اليوم الخميس.

وأفاد المركز الطبي في المنطقة أنه تلقى بلاغا حول اندلاع حريق داخل منزل في كفر كما، وفي المكان تمّ العثور على مسن دون علامات حياة، وجرى إقرار وفاته على الفور.

ووفقا لسلطة الإطفاء والإنقاذ فإنّه شب حريق في منزل بقرية كفر كما، صباح اليوم، وتوجهت 3 طواقم إطفاء إلى المكان وعملت على إخماد الحريق. كما أشارت إلى أنّه تواجد في المنزل مسن لقي مصرعه في المكان بسبب استنشاق الدخان وأخرج قبل وصول طواقم الإطفاء إلى المكان.

وباشرت الشرطة وخبراء الحرائق بالتحقيق في ملابسات وأسباب الحريق.

يذكر أن الحوادث المنزلية ازدادت في الآونة الأخيرة، وخصوصا الحرائق في البيوت وسقط وأصيب بسببها العشرات في البلدات العربية، إذ أن غالبية الأُسر والعائلات تستخدم في فصل الشتاء وسائل التدفئة المختلفة للتغلب على البرد في داخل المنزل مع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

تجدر الإشارة إلى أن الطفلين الشقيقين معاوية ومحمد رستم صرصور (3 و5 أعوام) من مدينة كفر قاسم لقيا مصرعيهما، وأصيب ثلاثة آخرون من أفراد عائلة واحدة، في حريق شب في منزل أسرتهما، فجر يوم الجمعة الماضي الموافق 25.01.2019.