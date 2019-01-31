طمرة: جريمتا إطلاق نار بفارق ساعات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بعد ساعات معدودة إصابة أحد سكان مدينة طمرة في جريمة إطلاق نار، وقعت جريمة أخرى صباح اليوم الخميس، أصيب فيها أحد موظفي بلدية طمرة.

وعلم أن موظفا يعمل في بلدية طمرة أصيب، صباح اليوم الخميس، إثر تعرضه لإطلاق عيارات نارية.

ورجحت تقارير أولية أنه أصيب بينما كان في طريقه إلى العمل.

ووصلت طواقم الإسعاف إلى مكان الجريمة، وعملت على تقديم الإسعافات الأولية له قبل نقله إلى المستشفى.

وكان قد أصيب، مساء أمس الأربعاء، شخص (50 عاما) بجراح خطيرة في جريمة إطلاق نار في مدينة طمرة، مساء بعد منتصف ليل الأربعاء.

وعلم أن طواقم "نجمة داود الحمراء"، قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب بأعيرة نارية بالقسم الأسفل من جسده، وتم نقله على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا، لاستكمال تلقّي العلاج.

وقالت الشرطة إنها التحقيق في أسباب الحادث، للوقوف على أسبابه وخلفيّته غير المعروفة.

ولم يتضح ما إذا كان هناك أية علاقة بين الجريمتين.