انت الان تتابع تفاصيل خبر قمة ترامب وكيم ستعقد نهاية فبراير في دولة آسيوية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 31 يناير 2019 09:52 صباحاً - ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه سيرسل فريقاً للقيام بالاستعدادات اللازمة للقمة التالية بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والتي ستُعقد في دولة آسيوية.

وقال بومبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إن الكوريين الشماليين وافقوا على عقد القمة الثانية بين الزعيمين في نهاية فبراير المقبل، مضيفاً: "سنعقدها في مكان ما بآسيا".

ومضى الوزير يقول: "سأرسل فريقاً إلى هناك، لوضع الأسس لما آمل أن تكون خطوة إضافية مهمة على الطريق، ليس فقط لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، ولكن من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لشعب كوريا الشمالية".

ولم يذكر بومبيو مقر انعقاد القمة، علماً أن فيتنام كانت أبدت الأسبوع الماضي، استعدادها لاحتضانها، وقال مسؤولون ودبلوماسيون، قبل أسبوعين، لـ"رويترز"، إن فيتنام حريصة على استضافة القمة.

لكن الخارجية الفيتنامية قالت إنها لم تتلقَّ معلومات بشأن توقيت أو مقر القمة المحتملة بين ترامب وكيم، لكنها عبَّرت عن ثقتها بقدرتها على استضافة اجتماع من هذا القبيل.

كما جرى الحديث أيضاً عن سنغافورة، التي اجتمع فيها ترامب وكيم في يونيو الماضي، وبانكوك أيضاً، ليكونا مقرين محتملين لعقد القمة.

وقمة يونيو الماضي في سنغافورة هي أول اجتماع بين رئيس أمريكي بالسلطة وزعيم كوري شمالي، وأسفرت عن التزام مبهم من جانب كيم يقضي بالعمل على نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، لكنه لم يتخذ بعدُ ما تعتبره واشنطن خطوات ملموسة في ذلك الاتجاه.