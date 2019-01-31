انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور.. تمارين مشتركة في قطر مع قوات أمريكية وتركية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 31 يناير 2019 09:52 صباحاً - نفّذت قوات البحرية الأميرية القطرية، اليوم الأربعاء، تمارين مشتركة مع القوات الأمريكية، والبحرية التركية؛ بهدف رفع الكفاءات القتالية والجاهزية، وتبادل الخبرات.

وأكدت وزارة الدفاع القطرية، في تغريدة عبر حسابها في "تويتر"، أن التمرين مع القوات الأمريكية شهد إسقاط المعدّات متمثّلة بجناح النقل الجوي.

وأوضحت أنه يأتي في إطار سعي القوات إلى تطوير قدراتها الجوية، وتقديم الدعم الإنساني بإنزال المساعدات للدول التي تعاني من كوارث طبيعية.

كما أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن قوات البحرية الأميرية نفّذت "تمرين العبور التدريبي المشترك" بالتعاون مع البحرية التركية.

وتضمّن التمرين البحري المناورة والتشكيلات البحرية، وتمريناً مشتركاً مع القوات الجوية القطرية جناح الهليوكبتر، وتمارين البلاغات السطحية، ومكافحة الحريق.

ويهدف التمرين، وفق وزارة الدفاع القطرية، إلى رفع الكفاءات القتالية والجاهزية، وتبادل الخبرات بين البحريتين القطرية والتركية.

وتجري عادة تدريبات عسكرية بين القوات البحرية العالمية وقطع بحرية من القوات القطرية في مياه قطر، تتعلّق بالعمليات البحرية، إضافة إلى تمارين بالاشتراك مع الطائرات.

وفي الفترة الأخيرة قامت قطر بخطوات عملية عدة من شأنها توسيع شبكة علاقاتها في المجالات العسكرية مع دول عدة؛ من بينها تركيا، إضافة إلى أمريكا وفرنسا.