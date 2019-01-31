انت الان تتابع تفاصيل خبر 5 آلاف فنزويلي يفرون من بلدهم يومياً بسبب عدم الاستقرار والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 31 يناير 2019 09:52 صباحاً - كشفت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن ما يقرب من 5 آلاف فنزويلي يفرون من بلادهم في اليوم الواحد.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها جونغ-اه غيديني ويليامز، أحد المتحدثين باسم مفوضية اللاجئين، من مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، أمس الأربعاء.

وقال ويليامز إن الفنزويليين يواصلون الهروب من بلادهم، بسبب ما تشهده من "عدم استقرار، وغموض".

وأوضح المتحدث أن "ما يقرب من 5 آلاف فنزويلي يفرون من بلادهم في اليوم الواحد"، موضحاً أنهم يتجهون إلى بلدان البرازيل وكولومبيا والإكوادور وبيرو.

وبحسب معطيات المفوضية العليا، فإن ما يقرب من 3 ملايين فنزويلي غادروا بلدهم منذ عام 2015 وحتى الآن.

جدير بالذكر أن فنزويلا تشهد توتراً متصاعداً منذ 23 يناير الجاري؛ على أثر إعلان رئيس البرلمان، زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه "رئيساً مؤقتاً" للبلاد، وإعلان الرئيس نيكولاس مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهماً إياها بتدبير محاولة انقلاب عليه.

وسارع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة "رئيساً انتقالياً"، وتبعته كل من كندا؛ وكولومبيا، وبيرو، والإكوادور، وباراغواي، والبرازيل، وشيلي، وبنما، والأرجنتين، وكوستاريكا، وغواتيمالا؛ ثم بريطانيا.

وبالمقابل، أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام، اليمين الدستورية رئيساً لفترة جديدة من 6 سنوات.