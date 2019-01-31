شكرا لقرائتكم خبر عن الثلج يقتل 12 أمريكيا ويعطل مدارس شيكاغو والان نبدء بالتفاصيل

تسببت عاصفة قطبية في انخفاض شديد في درجات الحرارة في منطقة الغرب الأوسط الأمريكي يوم الأربعاء، في حين تعطلت خدمات توصيل البريد واضطر السكان الذين يفتخرون بقدرتهم على تحمل الشتاء للبقاء في منازلهم.

وألغيت الدراسة يومي الأربعاء والخميس في أنحاء المنطقة، بما في ذلك شيكاغو، والتي بها ثالث أكبر منظومة مدارس في الولايات المتحدة. وحذرت الشرطة من مخاطر وقوع حوادث على الطرق السريعة بسبب الجليد. وقالت السلطات في ولاية ميشيجان إن جميع المكاتب ستظل مغلقة حتى اليوم الخميس.

وأفاد مسؤولون وتقارير إعلامية بأن الطقس الشديد البرودة أودى بحياة 12 شخصا على الأقل منذ يوم السبت في ولايات ميشيجان وايوا وإنديانا وويسكونسن ومينيسوتا.