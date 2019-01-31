شكرا لقرائتكم خبر عن الثلج يقتل 12 أمريكيا ويعطل مدارس شيكاغو والان نبدء بالتفاصيل
وألغيت الدراسة يومي الأربعاء والخميس في أنحاء المنطقة، بما في ذلك شيكاغو، والتي بها ثالث أكبر منظومة مدارس في الولايات المتحدة. وحذرت الشرطة من مخاطر وقوع حوادث على الطرق السريعة بسبب الجليد. وقالت السلطات في ولاية ميشيجان إن جميع المكاتب ستظل مغلقة حتى اليوم الخميس.
وأفاد مسؤولون وتقارير إعلامية بأن الطقس الشديد البرودة أودى بحياة 12 شخصا على الأقل منذ يوم السبت في ولايات ميشيجان وايوا وإنديانا وويسكونسن ومينيسوتا.
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