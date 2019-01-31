شكرا لقرائتكم خبر عن تنكو عبد الله يؤدي اليمين الدستورية ملكا لماليزيا والان نبدء بالتفاصيل
وسيخلف السلطان تنكو عبد الله (59 عامًا) السلطان محمد في، الذي أعلن تنحيه في وقت سابق من الشهر الجاري بصورة مفاجئة قبل 3 سنوات من نهاية فترة ولايته.
كما أدى السلطان نازرين شاه، سلطان ولاية بيراك، اليمين الدستورية نائبًا للملك.
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