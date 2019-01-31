"زحف أكبر" على القصر الرئاسي في الخرطوم

الخليج 365/ بغدادجدد تجمع المهنيين السودانيين وحلفاؤه في قوى المعارضة، الدعوة للمظاهرات اليوم في الخرطوم وعدد من الولايات والزحف على دور الحكومة، والقصر الرئاسي في العاصمة ضمن حملة "الزحف الأكبر".

وحدد بيان مشترك لتجمع المهنيين يضم أساتذة جامعيين وأطباء ومهندسين ومعلمين و3 تحالفات معارضة، نقاط انطلاق المواكب في كل من الخرطوم وأم درمان، على أن تتجمع حشود أخرى في الأحياء المعروفة بتفاعلها الشديد وبينها منطقة بري في الخرطوم، وشمبات والكدرو بالخرطوم بحري.



وأوضح البيان أنه من المقرر أن يبدأ موكب أم درمان من محطة (الشهداء) ثم يتجه جنوبا ثم شرقا باتجاه القصر الرئاسي، بينما يبدأ حشد الخرطوم من سوق السجانة شمالا عبر جسر الحرية وميدان جاكسون ثم شارع الحرية إلى القصر.

ودعا البيان المشاركين في الاحتجاجات إلى الالتزام بالسلمية، واستخدام اللافتات ومكبرات الصوت والهتاف الموحد.

