الجار الله: إجراء قطر ضد المنتجات الإماراتية فضحها أمام العالم

علق الكاتب الكويتى، أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، على إقدام قطر على حظر المنتجات الإماراتية فى السوق القطرية، مشيرا إلى أن ما فعلته قطر يفضحها أمام العالم.
وقال رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، فى تصريحات لـصحيفة "اليوم السابع" المصرية، إن الشكوى التى تقدمت بها الإمارات ضد قطر أمام منظمة التجارة العالمية ليست لعودة هذه المنتجات فهى لا تشكل شئ بالنسبه للتصدير الإماراتى، لافتا إلى أن الغاية من هذه الشكوى الإماراتية هو فضح المسار القطرى فى التعامل مع القوانين الدولية وانتهاكها.
وكانت دولة الإمارات شرعت باتخاذ إجراءات فى منظمة التجارة العالمية ضد قطر، بعد قرار الدوحة حظر بيع المنتجات الإماراتية فى الأسواق القطرية، حيث إن الخطوة التى اتخذتها الإمارات تأتى بعد أن قامت وزارة الاقتصاد القطرية بحظر بيع السلع الاستهلاكية المصنعة فى دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، إلى جانب قرار وزارة الصحة العامة القطرية بمنع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة فى الدول الأربع.
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