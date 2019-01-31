غلاب: أفق الحوثية الإيرانية مسدود أينما اتجهت

قال وكيل وزارة الإعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، اليوم الخميس، "العجيب ان حجور حسب كبار حاشد والامامة حاشدية والأعجب ان تتحول مناطق قبيلة حاشد في عمران الى منصات لضرب حجور".

وأضاف غلاب في سلسلة تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "اما ان حاشد قد انهارت او ان حجور وقت المغنم حاشدية ووقت المغرم حميرية".

وبين، أن "المجال القبلي في عمران بكيلي وحاشدي انقاذ نفسه من معضلة الحوثية اهم مداخله انتصار حجور الجمهورية".

وقال:"في الحديدة الحوثية لم تخترق الهدنة حسب التوصيفات الاعلامية وتصريحات المسئولين فحربها لم تتوقف اصلا هي ليست اختراقات لانها اصلا لم تلتزم بالهدنة من الأصل وما يجري ان حربها لم تتوقف وفقط تم ايقاف عملية التحرير وتركوا الحوثية تحارب وتعزز قوتها المقاتلة واستنزاف قواتنا المشتركة".

وبين، أن "التنظيم الإمامي يشتغل عبر الاختراقات والتي تعمل بشكل اكثر باطنية خارج مناطق ما تدعي انها تمثلها.

سموم تسري في الدم".

وأشار إلى أن "الذهنية التي زرعها الكهنوت العنصري في وعي المنتمين الى تيارات الحركة الوطنية انتج حالة من التشظي والاحقاد والكراهيات والتي تهدم اهداف الحركة الوطنية من جذورها".

ولفت إلى أن "الانقسامات عبر الظاهرة الحزبية الهشة والمعزولة عن الكتل الشعبية تمكن التنظيم الإمامي العنصري من اختراق الحركة الوطنية ويوظف بعضهم من قبل قوى معادية لاهداف المعركة حتى باسم الشرعية".

وبين، أن "استعادة الجمهورية يتطلب التكتل والاندماج في حركة جامعة هدفها التحرير ومابعد ذلك ليس الا النحاة".

وذكر، "لن نلوم العرب والعالم وهم يطالبون بالحل السياسي ويمثل اهم مداخل إنقاذ التنظيم الإمامي العنصري سم اليمن القاتل اليمنيون معنيون بقضيتهم"، مضيفاً :" لابد من تنظيم حرب التحرير باتجاهين رسمي والاهم الغير رسمي

المطلوب الاندماج ككتلة واحدة في جبهة وطنية بمشروع واضح وحركة تحرير واحدة بقيادة مركزية".

وقال:"منذ الستينيات انتقل التنظيم الإمامي الى العمل السري وتبنى الباطنية وكان للتنظيم امام غير معلن.

واشتغل بالادوات الإسماعيلية وتطورت بعد تلقيحها بالخمينية، انحاهات متناقضة مع تحكم بالتنظيم وخلايا عنقودية اخترقت دوائر التأثير في الحكم والمعارضة، وحلقات عقدية اختارت العزلة والاستعداد".

وشدد أن "الحوثية لم تكن الا الجناح المسلح الذي تم تأسيسه في صعدة وشبكاته كانت تتحرك في اكثر من مكان، تنظيم الإمامة العنصري ظل يعمل بعد ثورة سبتمبر وكان اشد التنظيمات سرية ولم تتضح معالمه حتى اللحظة لكنه كشف وتعرى".

وقال:"حرب التحرير لن تتوقف حتى يتم تجفيف منابعه وتحرير وطننا من براثنه القاتلة".

وبين أن "الحل السياسي سيأتي بعد ان يتمكن اليمنيون من اجتثاث الحوثية كمليشيا وكهنوت سياسي، اما اليمن او الحوثية، ولا يمكن لحركة ان تلغي شعب وتدمر حاضره ومستقبله مهما كانت قوتها فكيف ونحن امام حركة مشروعها مرفوض وتعقيدات الصراع من يطيل عمرها وكلما طال عمرها وقعت في مصيدة محكمة لا نجاة منها

وذكر"كل ما فتح باب للحوثية للنجاة أغلقته فطبيعتها وتركيبتها ووعيها العقدي مع وعي متعجرف ولصوصية وتجاهلها للواقع اليمني والاقليمي والدولي يدفعها الى حفر قبرها يوميا، ولا مخرج لليمن كدولة ومجتمع وحماية للأجيال غير طريق المواجهة وصولا الى تجريم الحركة وصولا الى تجفيف منابع إرهابها.

ولفت إلى أن "الحوثية ستهزم ولن تتمكن من حكم اليمن ولا حتى صعدة، ستنهار منظومتها بكافة تفاصيلها وما يحدث انها تستنزف من معها بعد ان استنزفت واستنزافها مستمر حتى تصل الى قاع البرميل، مشروع غير قابل للحياة وستنفجر اليمن في وجه الحوثية لانقاذ الذات من الدمار، افق الحوثية الإيرانية مسدود اين ما اتجهت".