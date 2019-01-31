مسئول إيراني يحذر من تكرار نموذج فنزويلا في طهران

قال اللواء سيد يحيي رحيم صفوي، المستشار الأعلى للمرشد الأعلى الإيراني، إن "الأعداء يستخدمون ضد بلاده تهديدات هجينة، على مثال ما يجري في فنزويلا".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" عن رحيم صفوي قوله، إن "الأعداء أخذوا يتبنون تهديدات هجينة، إذا ما أردنا تقديم مثالا عن التهديدات الهجينة، يمكن الإشارة إلى ما حدث في فنزويلا".

وزعم في هذا السياق أن من وصفهم بـ "الأعداء خارج المنطقة" أطلقوا مجموعة من العمليات الإعلامية، وعملوا على إنشاء جماعات تخريبية على صعيد الشبكات الافتراضية، وشن حروب سيبرانية ونشر الجماعات الإرهابية وفرض أنواع الحظر الاقتصادي، بما في ذلك حظر المصارف ومبيعات النفط ضد إيران".

وأكد مستشار خامنئي العسكري الأعلى على، أن "الحروب الهجينة تشكل تهديدا جادا"، وأن بلاده تهدف "إلى إرساء هندسة دفاعية أمنية للنظام الإسلامي وستأتي الندوة الوطنية الأولى للدفاع الأمني في ذات السياق".

وهدد رحيم صفوي، بأن بلاده ستدرس استراتيجية هجومية أيضا في حال وضع العدو "بعض العراقيل في مسارنا".

واشار اللواء، وهو قائد سابق للحرس الثوري الإيراني، إلى "ضرورة العمل على التخطيط لوضع خطة شاملة للحفاظ على السيادة الوطنية وأهداف الثورة وتوفير الرخاء والراحة للشعب في القضايا الاقتصادية والحفاظ على الاستقلال وضمان الازدهار للبلاد في المستقبل بناء على هندسة دفاعية شاملة".