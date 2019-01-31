جوايدو: عقدنا اجتماعات سرية مع الجيش الفنزويلي

ذكر خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً لفنزويلا، في مقال رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، الأربعاء، أن المعارضة في بلاده عقدت اجتماعات سرية مع أفراد من الجيش وقوات الأمن، وفقا للعين الإخبارية.

وقال جوايدو "الانتقال سيتطلب دعماً من وحدات عسكرية رئيسية. عقدنا اجتماعات سرية مع أعضاء من القوات المسلحة وقوات الأمن".

وأضاف "انسحاب الجيش من دعم السيد مادورو حاسم للتمكين من إحداث تغيير في الحكومة".

ويقدم جوايدو، في وقت لاحق الخميس، خطته لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصاديّة والاجتماعية، إذ كتب على تويتر "سنعمل على جعل الاقتصاد مستقرّاً، وسنستجيب على الفور لحالة الطوارئ الإنسانية، ونُعيد الخدمات العامة ونتغلب على الفقر".

وتابع "نحن نعرف كيف نُحقّق ذلك"، في وقت كان الآلاف من مناصريه قد تظاهروا، الأربعاء، بهدف إقناع الجيش الفنزويلي بأن يدير ظهره للرئيس نيكولاس مادورو.

وتشهد فنزويلا أزمة رئاسية بسبب النزاع بين الرئيس نيكولاس مادورو ورئيس البرلمان المعارض خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة.

وكانت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ودول عدة في أمريكا اللاتينية اعترفت بجوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا، فيما حددت 6 دول أوروبية (إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، البرتغال، هولندا) مهلة 8 أيام للدعوة إلى انتخابات، تحت طائلة اعترافها بالمعارض اليميني جوايدو رئيساً لفنزويلا، وهي المهلة التي رفضها مادورو.

وفنزويلا الدولة اللاتينية الغنية بالنفط تمر بأزمة اقتصادية مع نسبة تضخم يتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ 10 ملايين% في عام 2019، وتعاني نقصاً في المواد الغذائية والأدوية.

يشار إلى أن حركات الاحتجاج ضد حكومة مادورو أسفرت عن 29 قتيلاً منذ الإثنين الماضي، حسب المرصد الفنزويلي للنزاعات الاجتماعية، كما أوقف أكثر من 350 شخصاً هذا الأسبوع أثناء المظاهرات، بينهم 320 في يوم 23 يناير/كانون الثاني وحده، حسب الأمم المتحدة.