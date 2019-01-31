سياسي فلسطيني: أفتخر بأنني أول من أطلق على السفير القطري بالمندوب السامي

قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض،«أفتخر بأنني أول من أطلق على العمادي لقب المندوب السامي».

وذكر أن التحركات القطرية تعزز الانقسام بين الفلسطينيين، وتمهد لانفصال الوطن.

ووصف العوض في لقاء تلفزيوني ، السفير القطري محمد العمادي بالمندوب السامي.

وعلّق العوض على المساعدات القطرية، بالقول:«الذي يقدم المساعدات نشكره، ولكن هذه المساعدات لها طريق واحد وهو الشرعية الفلسطينية أو الأونروا»، منوهًا إلى أن «الأهداف التي سارت بها قطر والعمادي ذهبت باتجاهين، أولهما تقديم أوكسجين للانقسام لتعميقه، وثانيها عرقلة الجهود المصرية».

وتابع :«أن السفير العمادي يقفز عند كل جهد مصري، لقطع الطريق عليه،مضيفاً أنه في العام الأخير أخذ العمادي منحى آخر، وهو مساومة شعبنا على مقاومته، حيث كان يشترط المال مقابل وقف المقاومة الشعبية.

وطالب العوض ، باعتبار العمّادي رجلاً غيرَ مرغوب فيه، لانه يسعى باتجاه فصل غزة عن باقي الوطن وقتل مشروع الدولة الفلسطينية.

وكان أمين سر القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، اعتبر محمود الزق أن "الدور القطري غير مرغوب فيه، وأن القوى السياسية الفلسطينية تدرك خطورة هذا الدور المشبوه لقطر".

وهاجم المسؤول الفلسطيني، ، الدور القطري في قطاع غزة بعد سماح إسرائيل بدخول مندوب النظام القطري محمد العمادي لغزة، محملاً بالحقائب التي تحتوي الأموال المخصصة لرواتب موظفي حماس في غزة.

وقال في تصريحات نشرها موقع "24" ، إن "موقفنا واضح من الدور القطري تحديداً، ونعتبر أنها من أسهم في صناعة الانقسام الفلسطيني، وعملت على إطالة عمره".

وأضاف ، أن "الدوي القطري سعى لتحويل الانقسام إلى انفصال كامل، من خلال الدعم المطلق للحالة الانقسامية في قطاع غزة".

وأشار القيادي الفلسطيني، إلى أن الخطورة الآن أن هذا الدور يأتي في سياق المشروع الأمريكي المسمى صفقة القرن، والداعي لإقامة دويلة في غزة.

وشدد القيادي الفلسطيني، على أن حل مشاكل قطاع غزة لا يمكن أن يأتي بهذه الطريقة التي يعتمدها العمادي بصفقة مع إسرائيل.

مضيفاً أنه "فقط يمكن حل مشاكل قطاع غزة بوجود حكومة شرعية تحكم في غزة كما تحكم في الضفة الغربية وتتمكن من بسط صلاحياتها كاملة حتى تقوم بواجباتها بشكل كامل".