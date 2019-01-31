وكالة: إيران تحاكم سرا ناشطين بيئيين

مثل ثمانية ناشطين بيئيين متهمين بالتجسس في إيران يوم الجمعة الماضية بعيدا من الاضواء أمام محكمة في طهران، حسب ما ذكرت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية للأنباء.

وأضافت الوكالة أمس نقلا عن محمد حسين أقاسي، المحامي عن اثنين من المتهمين، "لقد استدعيا إلى المحكمة الأربعاء".

غير أن الوكالة أضافت أن أقاسي لم يكن كما يتبين من أقواله، حاضرا الجلسة، لأن النيابة العامة اختارت محامين لتمثيل المتهمين، وهذا ما احتج عليه المحامي.

ووجهت إلى أربعة من المتهمين الثمانية تهمة "الإفساد في الأرض" في تشرين الأول/أكتوبر، وهي إحدى أخطر التهم في إيران، ويواجه المتهم بها عقوبة الإعدام.

وأكدت الوكالة أن ثلاثة آخرين يلاحقون بتهمة "التجسس" والأخير بتهمة "التآمر على الأمن القومي".

وأشارت كالة إسنا شبه الرسمية من جانبها إلى محاكمة "ثمانية متهمين بالتجسس على مراكز عسكرية"، على أن يمثلوا مجددا أمام القضاء السبت.

وأوقف حوالى اثني عشر ناشطا بيئيا في النصف الأول من 2017 بتهمة التجسس.

وتوفي أحدهم، وهو قابوس سيد إمامي، الأستاذ الجامعي الإيراني-الكندي، في شباط/فبراير 2017 في السجن عن 63 عاما. وتفيد الرواية الرسمية التي تحتج عليها عائلته أنه انتحر شنقا.