خبير يتوقع أن تأخذ شكوى الإمارات ضد قطر مسارها الجاد ومعاقبة الدوحة

توقع حافظ أبوسعدة الخبير بالقانون الدولي ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن تأخذ الشكوى التي تقدمت بها الإمارات مسارها الجاد داخل منظمة التجارة العالمية، لاسيما أن قطر قررت فرض إجراءات أحادية الجانب، وهو ما سيترتب عليه معاقبتها بفرض غرامات مالية كبرى لصالح الدول الأربع

ورجح في تصريح نشرته صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الخميس - تابعها "الخليج 365" - قيام منظمة التجارة العالمية بمعاقبة قطر على خلفية انتهاكها لاتفاقية التجارة الدولية، وحظرها بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في دولة الإمارات والسعودية والبحرين ومصر.

وقال أبوسعدة ، إن قطر خالفت كل القواعد، التي أرستها المنظمة الدولية وقامت من جانب واحد بإجراءات تشكل مخالفة جسيمة لاتفاقية التجارة الدولية، لاسيما أنها قامت منفردة بتلك الإجراءات، التي تشكل في جوهرها عقوبات على الدول الأربع، دون الرجوع إلى المنظمة، التي سبق أن استقبلت شكوى من قطر في أغسطس 2017 ومازالت قيد الإجراءات.

إلى ذلك، كشف حمد الغفران، المتحدث باسم قبيلة الغفران القطرية، عن سبب خلافهم مع «نظام الحمدين» الإرهابي الحاكم في قطر، ولجوئهم للأمم المتحدة، قائلاً: «إن القضية التي تواجه قبيلته هي التمييز العنصري».

وأضاف حمد الغفران، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «ten»، أمس الأول الثلاثاء، أن السلطات القطرية أسقطت عنهم الجنسية لرفضهم الانقلاب الذي قام به الأمير السابق حمد بن خليفة على والده الأمير الراحل الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.

وأوضح الغفران، أن الأمم المتحدة تفاجأت من التمييز العنصري الذي يعانيه أبناء قبيلته، قائلاً: «نحن مستمرون في المطالبة بحقوقنا».