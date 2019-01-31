روحاني يقر بأن إيران تواجه أصعب وضع اقتصادي منذ 4 عقود

اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، بأن بلاده تواجه أصعب وضع اقتصادي منذ 40 عاماً معتبراً أن الحكومة ليست المسؤولة عن ذلك بل الولايات المتحدة.

وأضاف روحاني، خلال زيارته مرقد الخميني، بمناسبة احتفالات الذكرى الأربعين للثورة، إن "مشكلاتنا اليوم سببها الأساسي هو الضغط من أميركا وأتباعها. ولا يتعيّن إلقاء اللوم على الحكومة التي تقوم بواجبها أو على النظام الإسلامي".

وزعم أن "العالم برمته يقف اليوم إلى جانب إيران في مواجهة سياسات الإدارة الأميركية التي لم تنكث عهدها مع إيران فحسب، وإنما فعلت ذلك أيضاً مع أوروبا والصين ونافتا واتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ"، متابعاً أن "أميركا فشلت سياسياً وقانونياً ودولياً أمام إيران، وستفشل اقتصادياً أيضاً".

ووجّه الرئيس الإيراني انتقاداته أيضاً إلى معارضين انتقدوا افتقار الدبلوماسيين الإيرانيين إلى البصيرة، لعدم توقعهم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وقال "لا اتفاق يُبنى على شرط بقاء الطرف الآخر، لكن الأساس الأقوى هو مصلحة الدولة".

ودعا إلى "الوحدة"، قائلاً إن الخميني ما كان يولي جل اهتمامه للقوى الأجنبية بل "للخلاف" الداخلي. وأضاف أن "الأعداء يحاولون ممارسة الضغط على إيران حول النفط وتصديره والقضايا المصرفية، ومن حسن الحظ نتابع بعض الطرق لبيع النفط وإحباط تداعيات الحظر الأميركي". وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده ستتمكن من تجاوز هذه المرحلة الصعبة اقتصادياً، من خلال التضحية والمقاومة التي يبديها الشعب الإيراني.