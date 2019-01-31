ترامب: قادة المخابرات الأميركية سذج بشأن إيران

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب كبار قادة أجهزة المخابرات بالولايات المتحدة "بالسلبية والسذاجة الشديدة" بشأن إيران، كما رفض تقديراتهم بشأن التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية بعد يوم من معارضتهم لآرائه في شهادة بالكونغرس.

وفجرت تعليقات ترامب انتقادات من بعض رفاقه الجمهوريين في الكونغرس الذين قدم بعضهم تشريعا من شأنه أن يخالف سياسات ترامب بشأن الأمن القومي، وذلك في انفصال غير مألوف عن سياسات زعيم حزبهم.

وأشعر رؤساء أجهزة المخابرات الأميركية لجنة في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء بأن التهديد النووي الذي تشكله كوريا الشمالية لا يزال قائما وبأن إيران لم تتخذ خطوات في سبيل صنع قنبلة نووية، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع تقديرات ترامب بشأن هذين البلدين.

وكتب ترامب على تويتر "يبدو أن العاملين في المخابرات سلبيين وسذج للغاية فيما يتعلق بالمخاطر من إيران. هم مخطئون!". وكان ترامب قد بدأ انتقاد أجهزة المخابرات الأميركية قبل توليه الرئاسة.

واستشهد ترامب بإطلاق صواريخ إيرانية وقال إن طهران "اقتربت كثيرا".

وتابع ترامب "ربما يتعين على (رجال) المخابرات العودة مجددا إلى صفوف الدراسة!"

ولم تتفق تقديراتهم أيضا مع تأكيدات أخرى لترامب منها ما يتعلق بالتهديد الروسي للانتخابات الأميركية والتهديد الذي يشكله تنظيم داعش في سوريا والتزام كوريا الشمالية بنزع الأسلحة النووية.

وسبق أن تحدى ترامب أجهزة المخابرات الأميركية، ومن ذلك تشكيكه في نتائجهم بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016 لمساعدة على الفوز بالمنصب.

ولم تعلق وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) أو مكتب مدير المخابرات الوطنية على ما ذكره ترامب.