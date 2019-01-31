إيران تحظر التجول برفقة الكلاب في شوارع طهران

حظرت السلطات الإيرانية على مواطنيها التجول برفقة الكلاب في شوارع العاصمة طهران، في محاولة لإثناء الإيرانيين عن اقتناء الحيوانات الأليفة، وفقا للعين الإخبارية.

وقال حسين رحيمي، رئيس شرطة طهران: "حصلنا على موافقة من مكتب المدعي العام في طهران، وسنتخذ إجراءات ضد الأشخاص الذين يتجولون مع الكلاب في الأماكن العامة مثل المتنزهات"، بحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن العقوبات ربما تتضمن مصادرة الحيوانات الأليفة والغرامات.

وفي تصريحات لوكالة نادي الصحفيين الشباب للأنباء الإيرانية، قال رحيمي إن قرار الحظر يرجع إلى أن الكلاب "تسبب الذعر والقلق" بين أفراد الجمهور.

وأضاف "يحظر قيادة السيارات برفقة الكلاب، وإذا لوحظ ذلك ستتخذ الشرطة إجراءات جادة ضد مالكي السيارات المعنيين".

ولم يحظر اقتناء الكلاب كحيوانات أليفة من قبل الحكومة الإيرانية، ولكن الأمر أصبح مثار جدل منذ اندلاع الثورة ضد شاه إيران في عام 1979، وقالت الصحيفة إن السلطات الإيرانية المحافظة تعتبر الكلاب كائنات غير نظيفة، وإن اقتناء الكلاب فكرة غربية.

وفي عام 2010، حظرت وزارة الثقافة الإيرانية على الإعلام نشر أي إعلانات عن الحيوانات الأليفة أو أي منتجات تتعلق بها.