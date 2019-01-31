صحيفة إماراتية تُسلط الضوء على استضافة دبي لمعرض الصحة العربي

قالت صحيفة خليجية، إن دولة الإمارات قيادة وحكومة تولي اهتماماً كبيراً لصحة المواطنين والمقيمين على أرضها وتبذل كل جهودها من أجل توفير أرقى المستويات الطبية والعلاجية وتزويد المستشفيات داخل الدولة بها..

وتابعت:"ويندرج ذلك في إطار الاهتمام بالإنسان ووضعه على رأس أولويات واهتمامات القيادة الرشيدة وضمن خطط الاستثمار في الطاقة البشرية الذي اعتبرته القيادة الحكيمة "استثماراً لا يعرف الخسارة".

وأضافت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الخميس - تابعها "الخليج 365" - ان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أعرب أثناء زيارته معرض الصحة العربي عن سعادته بهذا التجمع الطبي العالمي المهم الذي يجذب كبرى الشركات العالمية وأكد سموه اهتمام دولة الإمارات قيادة وحكومة بتوفير جميع الوسائل والإمكانات المتطورة في قطاع الرعاية الصحية من أجل إسعاد المواطن وحمايته من الأمراض خاصة الخطيرة منها، لأن الإنسان كما قال سموه هو أساس التنمية ومحورها الرئيسي وعليه يجب أن يكون معافى سليماً كي يتمكن من أداء مسؤولياته الوطنية والعملية والإسهام بفاعلية وبكفاءة عالية في مسيرة التنمية والتطوير في بلادنا.

و اشارت صحيفة البيان إلى ان استضافة دبي لمعرض الصحة العربي في نسخته الرابعة والأربعين والذي يعد ثاني أكبر المعارض الصحية والطبية على مستوى العالم تأتي لتعكس مدى اهتمام الدولة بصحة الإنسان على أرض الإمارات حيث تشارك فيه شركات عالمية كبرى متخصصة في قطاع الرعاية الصحية بكل جوانبها من معدات وأجهزة طبية وعلاجية وأدوية وأخرى لتجهيز المستشفيات وإدارتها وتشغيلها بالاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي الذي اتجهت الشركات المتخصصة في هذا المجال إلى توظيفه في الصناعات الطبية على مستوى العالم.

وأمس ذكرت الصحيفة ذاتها، القيادة الحكيمة في دولة الإمارات أكدت حرصها على تحقيق رفاه المجتمع وتوفير سبل العيش الكريم والحياة المستقرة لجميع أبناء الوطن، ومنذ تأسيس دولة الإمارات، ونهج الاستثمار في الإنسان الإماراتي ثابت لا حياد عنه".

وتابعت:"وهو النهج الذي تسير عليه القيادة الرشيدة الآن في المجالات كافة، خاصة في مجال التعليم الذي توليه القيادة اهتماماً غير عادي باعتباره المجال الأكبر لبناء الإنسان الإماراتي، وانعكس هذا بوضوح في "منظومة المدرسة الإماراتية"، التي سيتم تطبيقها في أكثر من 800 مدرسة حكومية وخاصة بالدولة".

وأضافت صحيفة "البيان" الصادرة أمس الأربعاء - تابعها "الخليج 365" - أن هذه المنظومة - التي ناقشها مجلس الوزراء - تؤكد أن المدرسة الإماراتية هي مركز لصناعة المستقبل، وأن طلاب المدارس هم قادة مستقبل دولة الإمارات، وأكدت القيادة الرشيدة أن دولة الإمارات تحتاج نظاماً تعليمياً لا يعتمد على تلقين المعلومات، بل يدرب العقل على الإبداع والابتكار في التفكير.

وقالت إنه الاستثمار في الإنسان الذي هو في الواقع استثمار مضمون في الحاضر والمستقبل، إنه الاستثمار الوحيد الذي لا يعرف الخسارة، ولهذا تضع دولة الإمارات التعليم على رأس أولوياتها، وتسعى القيادة الرشيدة في الدولة لأن يكون التعليم في الإمارات هو الأفضل عالمياً.

واختتمت "أن الحكومة الإماراتية تكرس كل جهودها للنهوض بالمدرسة الإماراتية التي تعدها مصنع رجال المستقبل، وقد خصصت الحكومة 5 مليارات درهم للاستثمار في البنية التحتية المتطورة في مدارس الدولة على مدى 6 سنوات، وليس هناك أفضل ولا أكثر أهمية من التعليم كمجال للاستثمار في الإنسان".