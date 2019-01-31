محاكمة 8 نشطاء إيرانيين بتهمة التجسس

قالت وسائل إعلام إيرانية، الأربعاء، إن 8 نشطاء بيئيين مثلوا الجمعة الماضية، بعيدا عن الأضواء، أمام محكمة في طهران بزعم اتهامهم بقضايا تجسس، وفقا للعين الإخبارية.

ووجهت المحكمة إلى 4 من المتهمين الثمانية تهمة "الإفساد في الأرض" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهي واحدة من أخطر التهم في إيران، ويواجه المتهم بها عقوبة الإعدام.

وأوضحت وسائل الإعلام أن 3 آخرين يلاحقون بتهمة "التجسس" والأخير بتهمة "التآمر على الأمن القومي".

وأوقف نظام طهران نحو 12 ناشطا بيئيا في النصف الأول من 2017 بتهمة التجسس.

وتوفي أحد الناشطين، ويدعى قابوس سيد إمامي، الأستاذ الجامعي الإيراني-الكندي، في فبراير/شباط 2017 في السجن عن 63 عاما.