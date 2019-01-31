حالة الطقس في الإمارات خلال الأيام المقبلة

توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام غائما أحيانا صباحا خاصة على الجزر والسواحل مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة و رطبا ويحتمل تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية.

و توقع أن تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على البحر من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم/ س.. ويكون موج البحر متوسطا يضطرب أحيانا نهارا في الخليج العربي و خفيفا إلى متوسط الموج في بحر عمان.

كما توقع المركز وجود فرصة يوم بعد غد " الجمعة " لتشكل ضباب وضباب خفيف خاصة على المناطق الداخلية و يصبح الطقس غائما جزئيا إلى صحو بوجه عام.. و الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س أحيانا.. وموج البحر يكون متوسطا في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.

وبالنسبة ليوم السبت المقبل يكون الطقس رطبا صباحا ويحتمل تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية و الساحلية و يصبح غائما جزئيا و تتكاثر السحب تدريجيا على البحر والجزر في المساء والليل ويحتمل سقوط بعض الأمطار.. الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة من 15 إلى 25 تصل إلى 38 كم / س.. وموج البحر يكون متوسطا في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وسيكون الطقس يوم الأحد المقبل غائما جزئيا إلى غائم بوجه عام مع فرصة لسقوط الأمطار على مناطق مختلفة من الدولة و تنشط الرياح أحيانا تكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط مع السحب من 20 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س.. وموج البحر يكون متوسطا إلى مضطرب في الخليج العربي و في بحر عمان.

و يستمر الطقس يوم الإثنين المقبل غائما جزئيا إلى غائم بوجه عام مع فرصة لسقوط الأمطار على مناطق مختلفة من الدولة.. والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية بعد الظهر معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة مع السحب من 20 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س.. وموج البحر يكون مضطربا في الخليج العربي ومتوسطا يضطرب أحيانا في بحر عمان.