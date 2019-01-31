صحيفة إماراتية: البابا فرنسيس يتميز بالشجاعة والصدق والإنسانية

قالت صحيفة "الخليج" الإماراتية إنه وفي رحاب وطن منفتح على الدنيا ويتسع لكل الناس والأفكار والديانات والأقوام والأشكال والألوان يحط بابا الفاتيكان فرنسيس على أرض الإمارات يوم الأحد المقبل مدشناً مرحلة جديدة زاهية من الحوار بين الأديان وخصوصاً الديانتين الإسلامية والمسيحية ليضع اللبنة الأولى في جسر التواصل والحوار الحقيقي بين أكبر ديانتين سماويتين يدين بهما ملايين البشر في مشارق الأرض ومغاربها ويرسم معالم مرحلة جديدة في الأخوة الإنسانية رداً على كل محاولات زرع بذور الصراع بين الأديان والثقافات وتشويه المعاني والقيم السامية للأديان من خلال الافتراء عليها بزعم وصمها بالإرهاب والتطرف..وإذ تفتح دولة التسامح ذراعيها لاستقبال البابا فلأنها واثقة بسيرة الرجل وإيمانه بالمحبة والتعاون والحوار بين بني الإنسان ولأنها مثله تؤمن بالإنسان قيمة عليا بمعزل عن دينه ولونه وقوميته.

و أضافت الصحيفة ان البابا فرنسيس يعمل بالحق والمحبة والصدق والعدالة ففي أول خطاب له العام 2013 دعا أمام ممثلي 180 دولة معتمدين لدى الفاتيكان إلى تكثيف الحوار مع المسلمين وغير المسلمين "لكي لا تسود الخلافات التي تضرنا وتسود الرغبة في بناء علاقات حقيقية من الصداقة بين جميع الشعوب مع تباينهم" لأنه "من غير الممكن إقامة علاقات حقيقية مع الله في ظل تجاهل الآخرين".. والبابا إضافة إلى كل ذلك يدرك مآرب القوى الشريرة التي تعمل على تشويه الدين الإسلامي ومحاول ربطه بالإرهاب وقد رد على ذلك بالقول "ليس هناك دين إرهابي، لأن العنف تدنيس لاسم الله" و أضاف "لكل الأديان جماعات أصولية، وهذه الجماعات تمارس التدمير انطلاقاً من أصوليتها"، وقال أيضاً "الإرهاب والحرب لا علاقة لهما بالدين".

وأشارت الصحيفة الى ان البابا يتميز بالشجاعة والصدق والإنسانية التي تتجاوز الأنانية والحقد معلناً وقوفه إلى جانب اللاجئين والمهاجرين بسبب الحروب والعنف على أرضهم شاجباً محاولات صدهم ومنعهم من دخول أراضي الدول الأخرى لأسباب دينية وعنصرية معلناً في "المنتدى الدولي للهجرة والسلام" الذي عقد في الفاتيكان العام 2017 أن "هناك أربعة أفعال علينا القيام بها: الترحيب والحماية والتعزيز والإدماج". وله موقف مشهود من مسلمي الروهينجا، منتقداً سوء معاملة سلطات ميانمار لهم بالقول "إنهم يعذبون ويقتلون لا لشيء سوى لدينهم وثقافتهم"..وأضاف "لقد طردوا من ميانمار ورحلوا من مكان إلى آخر لأنه لا أحد يريدهم، إنهم طيبون، ومسالمون، إنهم ليسوا مسيحيين، إنهم طيبون، إنهم إخواننا وأخواتنا".

و اختتمت صحيفة الخليج افتتاحيتها منوهة ان هذه بعض المواقف الإنسانية لبابا الفاتيكان الذي يحل ضيفاً على أرض الإمارات أرض المحبة والتسامح والحوار من أجل بناء إنسانية حقيقية أكثر رحابة واتساعاً لكل بني البشر على طريق السلام الحقيقي الذي لا يعرف الحقد والعنصرية والحرب والعدوان والجشع والفقر والجوع والإرهاب والتطرف.