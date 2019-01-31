بالصور: موجة صقيع "قاتلة" تضرب ولايات أمريكية

دبي - بواسطة محمد فارس © EPA مع شروق الشمس في مدينة شيكاغو، يتطاير البخار البارد فوق بحيرة ميتشغان

يعيش عشرات الملايين في الولايات المتحدة أجواء طقس سيء للغاية أودى بحياة 7 أشخاص، على الأقل.

ومع انخفاض درجات الحرارة إلى أدنى مستويات لها منذ عقود، نقدم مجموعة من الصور التي تعكس مدى سوء الأوضاع ومعاناة الأمريكيين من موجة برد غير مسبوقة. © Getty Images أمريكيون يخفون أنفسهم بالكامل ويرتدون نظارات تحمي وجوههم مع انخفاض درجات الحرارة

وقد أعلنت حالة الطوارئ في ولايات وسكنسن وميتشغان وإلينوي.

وضرب الطقس السيء ولايات أخرى غير معتادة على الأجواء الباردة، منها مسيسيبي وألاباما، التي تعاني من ظروف صعبة.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن شيكاغو، وهي واحدة من أكثر المدن الأمريكية ازدحاما، يمكن أن تصبح أكثر برودة من القطب الجنوبي في الأيام المقبلة. © Reuters تجمدت مياه نهر شيكاغو، في مشهد نادر للسكان المحليين © AFP أغلقت المدارس بسبب المخاوف من تأثير الطقس السيء على التلاميذ بولاية مينيسوتا

وألغت السلطات آلاف الرحلات الجوية يوم الثلاثاء، ومن المتوقع استمرار الاضطرابات في حركة السفر.

وظلت الملاجئ الدافئة مفتوحة طوال اليوم، بينما أخذت الشرطة تبحث عن الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في هذه البرودة.

تيس ماكنمارا، من مينيابوليس، ترتدي كمية كبيرة من الملابس حتى تتمكن من ممارسة هواية التزلج © EPA

وحذرت ايمي سيلي، وهي من خبراء الأرصاد الجوية، سكان شيكاغو من استمرار الطقس السيء، وطالبتهم بالبقاء في منازلهم قدر المستطاع وعدم الخروج إلا للضرورة.