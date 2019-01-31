بالصور: موجة صقيع "قاتلة" تضرب ولايات أمريكية

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يعيش عشرات الملايين في الولايات المتحدة أجواء طقس سيء للغاية أودى بحياة 7 أشخاص، على الأقل.
ومع انخفاض درجات الحرارة إلى أدنى مستويات لها منذ عقود، نقدم مجموعة من الصور التي تعكس مدى سوء الأوضاع ومعاناة الأمريكيين من موجة برد غير مسبوقة. © Getty Images أمريكيون يخفون أنفسهم بالكامل ويرتدون نظارات تحمي وجوههم مع انخفاض درجات الحرارة
وقد أعلنت حالة الطوارئ في ولايات وسكنسن وميتشغان وإلينوي.
وضرب الطقس السيء ولايات أخرى غير معتادة على الأجواء الباردة، منها مسيسيبي وألاباما، التي تعاني من ظروف صعبة.
ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن شيكاغو، وهي واحدة من أكثر المدن الأمريكية ازدحاما، يمكن أن تصبح أكثر برودة من القطب الجنوبي في الأيام المقبلة. © Reuters تجمدت مياه نهر شيكاغو، في مشهد نادر للسكان المحليين © AFP أغلقت المدارس بسبب المخاوف من تأثير الطقس السيء على التلاميذ بولاية مينيسوتا
وألغت السلطات آلاف الرحلات الجوية يوم الثلاثاء، ومن المتوقع استمرار الاضطرابات في حركة السفر.
وظلت الملاجئ الدافئة مفتوحة طوال اليوم، بينما أخذت الشرطة تبحث عن الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في هذه البرودة.
تيس ماكنمارا، من مينيابوليس، ترتدي كمية كبيرة من الملابس حتى تتمكن من ممارسة هواية التزلج© EPA
وحذرت ايمي سيلي، وهي من خبراء الأرصاد الجوية، سكان شيكاغو من استمرار الطقس السيء، وطالبتهم بالبقاء في منازلهم قدر المستطاع وعدم الخروج إلا للضرورة.
سكان شيكاغو استقبلوا جوا قارص البرودة، صباح يوم الأربعاء© EPA
تيس ماكنمارا، من مينيابوليس، ترتدي كمية كبيرة من الملابس حتى تتمكن من ممارسة هواية التزلج
سكان شيكاغو استقبلوا جوا قارص البرودة، صباح يوم الأربعاء
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.