المعارضة الفنزويلية عقدت اجتماعات سرية مع الجيش

دبي - بواسطة محمد فارس ذكر خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا، في مقال رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز أن المعارضة في بلاده عقدت اجتماعات سرية مع أفراد من الجيش وقوات الأمن.

وقال غوايدو "الانتقال سيتطلب دعما من وحدات عسكرية رئيسية. عقدنا اجتماعات سرية مع أعضاء من القوات المسلحة وقوات الأمن". © Reuters زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا

وأضاف "انسحاب الجيش من دعم مادورو حاسم للتمكين من إحداث تغيير في الحكومة الفنزويلية".

وكان قد أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتّعبئة التي يقوم بها آلاف المعارضين الفنزويليّين بهدف إقناع الجيش الفنزويلي بأن يُدير ظهره للرئيس نيكولاس مادورو، ورأى في ذلك "كفاحاً من أجل الحرّية".

وكتب ترامب على تويتر "تظاهرات كبيرة في أنحاء فنزويلا اليوم ضدّ مادورو. الكفاح من أجل الحرّية بدأ!".

وأجرى ترامب الأربعاء اتّصالاً هاتفيّاً بالمعارض الفنزويلي خوان غوايدو و"هنّأه" بعدما كان قد أعلن نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويلا بدعم من الولايات المتّحدة.

وقال البيت الأبيض في بيان، إنّ ترامب وغوايدو "توافقا على البقاء على تواصل دائم بهدف دعم استعادة فنزويلا لاستقرارها وإعادة بناء العلاقات الثنائيّة بين الولايات المتّحدة وفنزويلا".