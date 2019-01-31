الثلوج تغطي الولايات المتحدة ودرجات الحرارة تصل 41 تحت الصفر

تعرضت مناطق كبيرة من ​الولايات المتحدة​ لموجة من الرياح والبرد القارس حيث انتقلت ​درجات الحرارة​، التي سجلت انخفاضا قياسيا والناجمة عن عاصفة من الهواء القادم من المنطقة القطبية الشمالية، عبر الغرب الأوسط وإلى الولايات الشرقية مما دفع السكان للبقاء داخل منازلهم.

وألغيت الدراسة اليوم وغدا في شيكاغو وحذرت الشرطة من مخاطر وقوع حوادث على الطرق السريعة بسبب الجليد.

وأوضحت الهيئة الوطنية للطقس إن درجات الحرارة انخفضت في أجزاء من السهول الشمالية والبحيرات العظمى إلى 41 درجة مئوية تحت الصفر في بارك رابيدس بولاية مينيسوتا وإلى نحو 30 درجة مئوية تحت الصفر في فارغو فى نورث داكوتا.

وذكرت تقارير لوسائل إعلام محلية أنه تم الإبلاغ عن خمس وفيات على الأقل نتيجة الطقس البارد منذ يوم السبت في أيوا وانديانا وإيلينوي وويسكونسن.