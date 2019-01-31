تعرضت مناطق كبيرة من الولايات المتحدة لموجة من الرياح والبرد القارس حيث انتقلت درجات الحرارة، التي سجلت انخفاضا قياسيا والناجمة عن عاصفة من الهواء القادم من المنطقة القطبية الشمالية، عبر الغرب الأوسط وإلى الولايات الشرقية مما دفع السكان للبقاء داخل منازلهم.
وألغيت الدراسة اليوم وغدا في شيكاغو وحذرت الشرطة من مخاطر وقوع حوادث على الطرق السريعة بسبب الجليد.
وأوضحت الهيئة الوطنية للطقس إن درجات الحرارة انخفضت في أجزاء من السهول الشمالية والبحيرات العظمى إلى 41 درجة مئوية تحت الصفر في بارك رابيدس بولاية مينيسوتا وإلى نحو 30 درجة مئوية تحت الصفر في فارغو فى نورث داكوتا.
وذكرت تقارير لوسائل إعلام محلية أنه تم الإبلاغ عن خمس وفيات على الأقل نتيجة الطقس البارد منذ يوم السبت في أيوا وانديانا وإيلينوي وويسكونسن.
كانت هذه تفاصيل خبر الثلوج تغطي الولايات المتحدة ودرجات الحرارة تصل 41 تحت الصفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.