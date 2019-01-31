التلفزيون الاسرائيلي: غوايدو يعين سفيرا لفنزويلا في إسرائيل

نقل التلفزيون الرسمي الإسرائيلي "كان" عن مقربين من زعيم المعارضة في ​فنزويلا​ رئيس البرلمان ​خوان غوايدو​ إن الأخير، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا، يعتزم تعيين سفير لبلاده في إسرائيل خلال الأيام القليلة القادمة. يأتي ذلك التوجه في أعقاب اعتراف ​الحكومة الإسرائيلية​، الأحد الماضي، رسميًا بـ"غوايدو"، رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

واوضح المقربون من غوايدو إن تعيين السفير في إسرائيل سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، وأنه يأتي في سياق تعيين ممثلين دبلوماسيين للمعارضة، في الدول التي اعترفت بزعيمها رئيسا مؤقتا عوضا عن الرئيس ​نيكولاس مادورو​. وكشفوا أن ​الاتصالات​ مع إسرائيل ليست مباشرة بل تتم عبر ​الولايات المتحدة​، مشيرة إلى أنه لا تربط بين البلدين علاقات دبلوماسية منذ أكثر من عقد.

وأشارت إلى أن القيادية البارزة في المعارضة الفنزويلية، "ماريا كورينا متشادو"، صرحت بأن "المعارضة تأمل في إعادة العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع إسرائيل"، داعية "المواطنين اليهود الذين غادروا البلاد إلى العودة للمساعدة في إعادة بناء الدولة، بعد نجاح المعارضة في الإطاحة بمادورو".