سليمان: اي حقيبة ثمينة الى حدّ تعطيل شؤون البلد 9 اشهر؟

سأل الرئيس السابق ​ميشال سليمان​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "أيعقل ان تحل عقدة ​تشكيل الحكومة​ بمجرد تبادل حقائب؟ ‏بالله عليكم اي حقيبة ثمينة الى حدّ تعطيل شؤون البلد 9 اشهر؟ ‏النفايات تتراكم والحلول مؤجلة، ام ان تبديل الحقيبة هو الحلّ؟".

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