جنبلاط:فرصة تشكيل الحريري للحكومة قريبًا ضئيلة ما لم يسحب أرنبًا من قبعته

رأى رئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ انه"من المستبعد أن يشكّل رئيس الوزراء المكلف ​سعد الحريري​ حكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، على الرغم من قوله إنه واثق من حصول انفراج بعد ثمانية أشهر من إجراء ​الإنتخابات النيابية​ في ​لبنان​".

وقال جنبلاط في حديث مع صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتيّة: "فرصة تشكيل الحريري للحكومة قريبًا ضئيلة ما لم يسحب أرنبًا من قبعته". وأضاف "طُلب مني مؤخراً تقديم تنازلات ورفضت ذلك بلطف".

ولفت جنبلاط إلى أنّه لن يتنازل عن وزارتَي ​الصناعة​ والتربية التي كان قد وُعد بهما الحزب التقدمي الإشتراكي. أضاف: "على المستوى الشخصي، ليس لدي أي مشكلة مع الحريري. أمّا على المستوى السياسي، فهناك اختلافات جوهرية بيننا، لا سيما بما يتعلّق بموضوع ​الخصخصة​"، معتبرًا أنّ "​الحكومة​ تدفع ثمنًا باهظًا لشركات خاصة لكي تعمل في ​مصفاة طرابلس​ ومحطة كهرباء دير العمار".