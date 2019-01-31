جنبلاط:فرصة تشكيل الحريري للحكومة قريبًا ضئيلة ما لم يسحب أرنبًا من قبعته

رأى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط انه"من المستبعد أن يشكّل رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري حكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، على الرغم من قوله إنه واثق من حصول انفراج بعد ثمانية أشهر من إجراء الإنتخابات النيابية في لبنان".
وقال جنبلاط في حديث مع صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتيّة: "فرصة تشكيل الحريري للحكومة قريبًا ضئيلة ما لم يسحب أرنبًا من قبعته". وأضاف "طُلب مني مؤخراً تقديم تنازلات ورفضت ذلك بلطف".
ولفت جنبلاط إلى أنّه لن يتنازل عن وزارتَي الصناعة والتربية التي كان قد وُعد بهما الحزب التقدمي الإشتراكي. أضاف: "على المستوى الشخصي، ليس لدي أي مشكلة مع الحريري. أمّا على المستوى السياسي، فهناك اختلافات جوهرية بيننا، لا سيما بما يتعلّق بموضوع الخصخصة"، معتبرًا أنّ "الحكومة تدفع ثمنًا باهظًا لشركات خاصة لكي تعمل في مصفاة طرابلس ومحطة كهرباء دير العمار".
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