عقيص: لن نقبل بالعودة الى الحديث عن حصة القوات في الحكومة العتيدة

تمنى عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص ان يكون التفاؤل الحكومي صحيح ومسند الى الواقع، واكد ان القوات اللبنانية حزب له قاعدة شعبية موصوفة، وقد عُمل كثيرا على تحجيم القوات وبعد الاتفاق على 4 وزارء خرجت القوات من البازار الوزاري، وهذه الصفحة طويناها ونحن لن نقبل بالعودة الى الحديث عن حصة القوات.
ولفت عقيص في حديث اذاعي، الى ما يحصل في كلية الحقوق في زحلة معيب، ولا يجوز ان ندخل الممارسات الميلشياوية الى الجامعة، وسأقدم اخبار الى القضاء لان بيانات الاستنكار لا تكفي.
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