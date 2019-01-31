سفير الامارات: الحكومة شبه منتهية وهي ستعلن في غضون 48 ساعة

أعلن سفير دولة ​الامارات​ في لبنان ​حمد الشامسي​ نقلاً عن رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ ان الحكومة شبه منتهية وهي ستعلن خلال 48 ساعة بعد تذليل آخر العقد. ورفض الشامسي في حديث اذاعي، ما اعلنه أحد النواب ان خبر ​تشكيل الحكومة​ اللبنانية يصدر عن السفراء، واشار الى انه ينقل فقط رسالة ايجابية وصلته، وكشف ان وجه دعوة رسمية ل​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ لزيارة دولة الامارات، وقال ان الرئيس عون مرحب به وكذلك رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

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