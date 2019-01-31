عدد من الاصابات نتيجة تصادم بين سيارة وفان لنقل الركاب بالنبطية

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بأن عددا من الاصابات سجلت نتيجة تصادم بين ​سيارة​ وفان لنقل الركاب وانقلاب الاخير على ​جسر حبوش​ ​النبطية​ مقابل محطة الاقليم. وفي تافاصيل انه عند الساعة السابعة والنصف صباحا من تاريخه وعلى طريق عام حبوش _ عربصاليم بالقرب من محطة الأيتام حصل حادث اصطدام بين فإن نوع تويوتا لنقل الطلاب يملكه المدعو عفيف حسين حلال وسيارة من نوع نيسان ساني لون فضي يقودها المدعو محمد ضاوي ما أدى إلى إصابة ستة طلاب بجروح طفيفة حالتهم جميعهم مستقرة.

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