مسؤول أمريكي: واشنطن ستمنع وصول عوائد موارد فنزويلا إلي مادورو

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون "إن الولايات المتحدة تواصل العمل كي لا تتسرب عوائد موارد فنزويلا الاقتصادية إلى الرئيس المطعون بشرعيته نيكولاس مادورو والمحيطين به" .

جاء ذلك خلال اجتماع بولتون بالقيادات الإدارية في شركة جيتكو النفطية الأمريكية الفنزويلية، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية الفضائية اليوم الخميس.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد في وقت سابق بما وصفه بـ "التعبئة" التي يقوم بها آلاف المعارضين الفنزويليّين. وكتب على تويتر "تظاهرات كبيرة في أنحاء فنزويلا اليوم ضد مادورو. الكفاح من أجل الحرية بدأ ".

يذكر أن ترامب أجري اتصالاً هاتفيا مؤخرا بالمعارض الفنزويلي خوان جوايدو و"هنأه" بعدما كان قد أعلن نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا بدعم من الولايات المتحدة ، وقال البيت الأبيض في بيان له ، إن ترامب وجوايدو "توافقا على البقاء على تواصل دائم بهدف دعم استعادة فنزويلا لاستقرارها وإعادة بناء العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وفنزويلا" - حسب البيان - .