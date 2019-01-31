كندا تكشف عن تدابير لمنع التدخل الأجنبي في انتخاباتها

كشفت كندا عن سلسلة من التدابير الرامية إلى تعزيز النظام الانتخابي في البلاد ضد التدخل الأجنبي والتهديدات الإلكترونية عبر الإنترنت والتضليل المعلوماتي، وذلك مع استعداد الكنديين للتوجه إلى مراكز الاقتراع في أكتوبر لانتخاب الحكومة الاتحادية القادمة.

وستركز التدابير الجديدة التي كشف عنها في أوتاوا وزير الأمن العام رالف جوديل ووزير الدفاع هارجيت ساجان ووزيرة المؤسسات الديمقراطية كارينا جولد، على أربعة مجالات.

وتتخذ أوتاوا إجراءات استباقية لمنع التدخل الأجنبي، وتعزيز جاهزية المواطنين وتحسين التنسيق بين الهيئات الأمنية الكندية، كما تدعو وسائل التواصل الاجتماعي إلى اتخاذ "إجراءات لتعزيز الشفافية والموثوقية والنزاهة في أنظمتها".

وقال جوديل إن الحكومة الليبرالية ترغب في تجنب تدخلاً أجنبياً مثل ذلك الذي أثر على حملة انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2016 واستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والانتخابات البرلمانية في ألمانيا لعام 2017 والانتخابات الرئاسية في فرنسا.

كما تعمل أوتاوا أيضاً على تشكيل فريق من خمسة أشخاص من كبار الموظفين الإداريين لإصدار إنذار في حالة حدوث محاولة جادة للتدخل في الانتخابات من قبل جهة أجنبية قد تهدد سلامة العملية الانتخابية.

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