وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يلتقون في بوخارست اليوم

من المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، الأزمة السياسية في فنزويلا، وذلك خلال اجتماعهم غير الرسمي المقرر في رومانيا اليوم.

وسوف يحاول الوزراء التوصل لأرضية مشتركة بشأن احتمالية الاعتراف برئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا خوان جوايدو رئيساً انتقالياً للبلاد.

وكان جوايدو قد أعلن نفسه رئيساً انتقالياً لفنزويلا خلال مظاهرات ضد حكم الرئيس نيكولاس مادورو الأسبوع الماضي، واعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بجوايدو رئيساً لفنزويلا، في حين لم يتخذ الاتحاد الأوروبي قراراً بهذا الشأن بعد.

وكانت ألمانيا وعدة دول أوروبية قد حذرت أنها سوف تعترف بجوايدو، مالم يدعو مادورو لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بحلول الأحد المقبل.

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