نقلت وكالة الأنباء الروسية عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن روسيا والولايات المتحدة فشلتا في إحراز تقدم في محادثات جرت اليوم الخميس بشأن خلاف متعلق بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى.

والتقى ريابكوف بمساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي أندريا تومسون في بكين.

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا وأميركا تفشلان في حل خلاف بشأن القوى النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.