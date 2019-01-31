لجنة خبراء تحذر: أيام سوداء تنتظر أستراليا

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - انخفاض أسعار المنازل وسلبية الأجور وتراجع النمو السوقي مجموعة من المخاوف التي قالت لجنة مؤلفة من خبراء اقتصاديين إنها تتوقع أن تتجه إليها أستراليا التي ينتظرها شبح الركود.

وجاء هذا التوقع المظم على لسان ١٩ خبيرا اقتصاديا من مختلف جامعات أستراليا.

وحدث إجماع بين الخبراء على أن فرصة حدوث ركود في أستراليا خلال عامين من الانتخابات الفيدرالية المقبلة لا تقل ٢٥٪ .

الخبير ستيف كين من جامعة غرب سيدني سابقا، وكلية لندن حاليا هو الأكثر تشاؤما حيث قال إن نسبة حدوث ركود في استراليا لا تقل عن ٩٥ ٪.

تراجع اسعار المنازل من شأنه أن يؤدي إلى الركود وفقا لتحذيرات لجنة الخبراء.

وتتوقع اللجنة التي قامت مجلة الكونفرسيشن بتجميع أعضائها أوقاتا مظلمة تنتظر أستراليا في أعقاب الانتخابات الفيدرالية المزمع إقامتها في مايو المقبل.

كما رجح الخبراء عدم حدوث زيادة في الأجور ومعدل بطالة كبير وعجز كبير في الموازنة.

يذكر أن أحدث معدل نمو اقتصادي في أستراليا بلغ مستوى ٣٪.

واستطرد المحلل الاقتصادي ستيف كين أن معدل البطالة في أستراليا سوف يرتفع إلى ٦.٨٪ مقارنة بمعدلها الحالي الذي يقف عن مستوى ٥٪.