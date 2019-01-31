على غرار أستراليا.. أونتاريو تدرس تطبيق نظام رعاية صحية جديد للأثرياء فقط

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - ذكرت تقارير أن رئيس وزراء أونتاريو ربما يخطط لنظام رعاية صحية يعتمد على الطبقات الاجتماعية ويستهدف الربح وفقا لصحيفة تورنتو ستار الكندية.

ويمثل ذلك بوضوح قرارا خاطئا لحل مشكلات الرعاية الصحية بالمقاطعة وكندا بوجه عام.

وفي خطاب تم إرساله إلى ٦٨ ألف موظف مدني في أونتاريو، ويعزي تاريخ كتابته إلى السابع من يناير، قال فورد إنه سيقوم بإنهاء الأسلوب القديم للعلاج لتوفير تمويل ملائم للرعاية الصحية.

لا يوجد شك في أن نظام الرعاية الصحية لأونتاريو في حاجة إلى تحسن لكن إجراء تغييرات بحيث تعتمد على من يملك قدرة أكبر على الدفع بدلا من الحاجة الطبية سوف يجعله مقتصرا على المرضى الأثرياء كما يزيد من قوائم الانتظار.

ومنح مؤشر جودة الرعاية الصحية والقدرة على الوصول إليها عام ٢٠١٧ كندا تقييما بلغ ٨٨ نقطة من إجمالي ١٠٠ مما يضع الدولة الأمريكية الشمالية في أعلى ١٠٪ بين ١٨٨ شملها المؤشر.

لكن هل يصح أن يكون ذلك دافعا للامبالاة والتراخي في مناطق ينبغي أن تخضع للتحسن؟ الإجابة هي لا بالطبع.

وتكشف الأدلة في بلدان عديدة من أستراليا إلى ألمانيا أن نظام خصخصة المدفوعات يزيد قوائم الانتظار لأغلبية المرضى الذين لا يقدرون على الدفع.