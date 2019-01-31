حدث في مثل هذا اليوم January 31, 2019

أحداث سياسية وعامة

1867 - الزعيم الماروني يوسف بك كرم يغادر لبنان على متن بارجة فرنسية إلى الجزائر إثر رفضه بروتوكول 1861 الذي أسس لمتصرفية جبل لبنان وكان أول شاغلي المنصب رغم اعتراض المملكة المتحدة.

1876 - الولايات المتحدة تأمر كل الهنود الحمر بالانتقال إلى المحميات.

1946 - إعلان الدستور اليوغوسلافي المكتوب على نمط الدستور السوفيتي، ليضم ست جمهوريات هي صربيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود ومقدونيا وسلوفينيا.

1950 - الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن عن قراره بتأييد تطوير القنبلة الهيدروجينية.

1958 إطلاق القمر الصناعي إكسبلورر 1، أول الأقمار الصناعية للولايات المتحدة.

1990 - افتتاح أول مطعم من سلسلة مطاعم ماكدونالدز في العاصمة السوفيتية موسكو، وكان افتتاح هذا المطعم بموسكو بمثابه علامة على تغير الزمن في الاتحاد السوفيتي.

2010 - المنتخب المصري يفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخه بعد تغلبه على المنتخب الغاني بهدف لصفر وذلك في البطولة التي أقيمت في أنغولا.

2015 - انتخاب سيرجيو ماتاريلا رئيسًا لِإيطاليا.

2018 - حدوث خسوف كلي للقمر ويُعتبر أول خسوف للقمر الأزرق العملاق في عام 2018.

مواليد

1512 - الملك هنريك، ملك البرتغال.

1543 - توكوغاوا إيه-ياسو، شوغون اليابان.

1597 - جان فرنسوا راجيس، قدّيس فرنسي.

1797 - فرانز شوبرت، موسيقار نمساوي.

1868 - تيودور ريتشاردس، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1914.

1881 - إرفينغ لانغموير، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1932.

1884 - تيودور هويس، رئيس ألمانيا الغربية.

1512 - الملك هنريك، ملك البرتغال.

1902 - أولفا ميرال، دبلوماسية سويدية حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1982.

1905 - جون أوهارا، كاتب أمريكي.

1929 - ردولف موسباور، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1961.

1934 - دريد لحام، ممثل سوري.

1935 - كنزابورو أوي، أديب ياباني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1994.

وفيات

1580 - الملك هنريك، ملك البرتغال.

1729 - ياكوب روغيفين، مستكشف هولندي.

1736 - فيليبو يوفارا، معماري إيطالي.

1933 - جون غلزورثي، أديب إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1932.

1955 - جون راليه موت، مبشر أمريكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1946.

1973 - ركنر فرش، اقتصادي نرويجي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1969.

2014 - زيزي البدراوي، ممثلة مصرية.