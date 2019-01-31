كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إجلاء 150 شخصًا عقب العثور على متفجرات بمبنى سكني في ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أجلت السلطات الألمانیة، 150 شخصا في قریة إیجل، غربي تریر في ولایة راینلاند بالاتینات بعد العثور على مواد شدیدة الانفجار في مبنى سكني.
وذكرت الشرطة الألمانیة، أن خبراء المتفجرات تخلصوا من تلك المواد فور نقل الأشخاص إلى مكان آمن، وتم تطویق بعض الشوارع، واعتقال شخص واحد فیما یتعلق بالحادث.
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