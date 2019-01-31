كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو يدعو الجيش الفنزويلي لحماية الشعب من رئيسه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ناشد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو القوات المسلحة الفنزويلية حماية الشعب من "قمع" رئيس البلاد نيكولاس مادورو.
وقال مايك بومبيو على تويتر: "لا يزال قمع مادورو مستمرا، وفي الوقت الذي يطالب فيه الفنزويليون بالديمقراطية اليوم، ندعو من جانبنا القوات المسلحة وقوات الأمن الفنزويلية إلى حماية جميع الفنزويليين، والمواطنين الأمريكيين والأجانب... نحن مع شعب فنزويلا".
وتفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا وتصاعدت الاحتجاجات بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية، ودعوته لإجراء انتخابات رئاسية جديدة في البلاد.
وتشهد مختلف مناطق فنزويلا مظاهرات معادية وموالية للرئيس مادورو.
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