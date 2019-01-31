أساتذة الخرطوم يعتصمون داخل مباني الجامعة للمطالبة بحكومة انتقالية

الخليج 365/ بغداداعتصم مئات الأساتذة والمحاضرين في جامعة الخرطوم داخل مباني الجامعة، مطالبين بتشكيل "حكومة انتقالية" في البلاد.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم مبادرة أساتذة ومحاضري جامعة الخرطوم ممدوح محمد الحسن، أن "أكثر من 300 من أساتذة جامعة الخرطوم نفذوا الأربعاء اعتصاما داخل مباني الجامعة".

وأشار الحسن إلى أن 531 أستاذا ومحاضرا وقعوا على "مبادرة جامعة الخرطوم" التي تضمنت مجموعة مطالب أهمها "قيام حكومة انتقالية في السودان".



وأمس الأربعاء، أكد وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، وقوف القوات المسلحة السودانية ضد ما اعتبرها مخططات لإسقاط دولة السودان عبر استغلال الأزمة الاقتصادية والاحتجاجات المطالبة بتنحي رئيس البلاد عمر البشير.

كما شدد رئيس الأركان المشتركة الفريق أول كمال عبد المعروف الماحي، على أن قوات بلاده المسلحة "لن تسمح بسقوط الدولة السودانية أو انزلاقها نحو المجهول"، مشيرا إلى التضحيات الكبيرة التي قدمها الجيش لتحقيق الأمن والاستقرار.

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر احتجاجات واسعة في عدد من مدنه بينها العاصمة الخرطوم في ظل تدهور مستوى المعيشة، ويطالب المتظاهرون باستقالة الرئيس الذي ألقى من جانبه مسؤولية التظاهرات على "متآمرين" دون أن يسميهم.

وأسفرت الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن حسب الإحصائية الرسمية، عن مقتل نحو 30 متظاهرا منذ اندلاع الاحتجاجات.

