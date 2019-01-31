البابا فرنسيس: زيارة الإمارات صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين الأديان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، عن سعادته لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، معتبرا أن الزيارة تمثل صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بين الأديان والتأكيد على الأخوة الإنسانية.

جاء ذلك في رسالة مصورة لقداسته بمناسبة زيارته لدولة الإمارات التي تبدأ 3 فبراير/شباط، وتستمر ثلاثة أيام.



وقدم قداسة البابا الشكر إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعوته.

ووصف قداسته دولة الإمارات بأرض الازدهار والسلام، ودار التعايش واللقاء، التي يجد فيها الكثيرون مكاناً آمناً للعمل والعيش بحرية تحترم الاختلاف.



ووجه البابا فرنسيس، في رسالته، التحية للشعب الإماراتي قائلاً: "أستعد بفرح للقاء وتحية أبناء زايد في داره، دار الازدهار، والوئام، والتعايش السلمي".

وتقدم في رسالته بالشكر لجميع سلطات الدولة على التعاون الرائع وحسن الضيافة والترحاب الأخوي الذي قُدم بنبل لإتمام هذه الزيارة.

كما شكر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، وجميع الذين أسهموا في تحضير هذا اللقاء على الشجاعة والعزم في تأكيد أن الإيمان بالله يُجمّع ولا يفرق، وأنه يقربنا حتى في الاختلاف ويبعدنا عن العداء والجفاء.

واختتم رسالته قائلا: "إنني سعيد بهذه المناسبة التي منحني إياها الرب كي تُكتب فوق ثرى أرضكم العزيزة صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بين الأديان، نؤكد فيها أننا إخوة حتى وإن كنا مختلفين، وأستعد بفرح للقاء وتحية أبناء زايد".

ومن المقرر أن يستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وكبار الشخصيات قداسة البابا فرنسيس، لدى وصوله، الأحد المقبل، إلى مطار أبوظبي الرئاسي.

وفي اليوم الثاني من زيارته التي تستغرق 3 أيام، سيقوم البابا بزيارة المسجد الكبير في أبوظبي لعقد اجتماع خاص مع أعضاء مجلس حكماء المسلمين. سُمي المسجد على اسم المغفور له الشيخ زايد، الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تتضمن الزيارة لقاء مع كاثوليك المنطقة، وقداسا بابويا يوم الثلاثاء 5 فبراير/شباط في تمام الساعة 10:30 صباحا في مدينة زايد الرياضية.

ومن المتوقع حضور أكثر من 100 ألف شخص القداس البابوي، والكنيسة تعمل مع الحكومة للتخطيط لهذا الحدث.