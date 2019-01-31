شكرا لقرائتكم فيديو يوثق.. ونائب عراقي يؤكد: نفطنا يسرق في تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شغل الساحة العراقية، الأربعاء، خبر سرقة النفط العراقي داخل الأراضي التركية. وانتشر فيديو يوثق لحظة سرقة نفط من أحد الأنابيب الممتدة من العراق إلى تركيا، على الملأ، ودون رادع.

وفي هذا السياق، ناشد النائب عن حركة التغيير الكردية في البرلمان العراقي، غالب محمد، الحكومة العراقية بالإسراع من أجل إيقاف عمليات سرقة النفط العراقي داخل الأراضي التركية.

وأكد في حديث خاص للعربية.نت أن جهات متنفذة تعمل تحت غطاء الحكومة التركية وكذلك أشخاص متنفذون داخل العراق قاموا بسرقات واسعة للنفط العراقي، عبر ثقب أنبوب النقل في عدة مناطق داخل تركيا، وإقامة أنابيب فرعية تتم من خلالها سرقة كميات كبيرة من النفط على الملأ ودون رادع.

النائب عن حركة التغيير الكردية في البرلمان العراقي غالب محمد

كما كشف أنه بعث كتاباً رسمياً موثقاً بمقاطع فيديو تظهر تهريب وسرقة نفط كركوك، المصدر عبر الأنابيب من مدينة #كركوك النفطية إلى ميناء جيهان التركي، مروراً بإقليم #كردستان، مؤكداً وجود عمليات سرقة وتهريب للنفط الخام داخل الأراضي التركية وداخل بعض المناطق العراقية.

وأضاف محمد في حديثه للعربية.نت أنه طلب من الحكومة العراقية ممثلة بوزارة النفط ووزارة الخارجية، وكذلك جهاز المخابرات العراقي التحقيق في الموضوع، ومنع عمليات التهريب التي تعتبر هدراً للمال العراقي وسرقة واضحة لثروته.

اتهام مسؤولين أتراك

إلى ذلك، شدد على أن مسؤولين أتراكاً هم المسؤولون عن سرقة النفط العراقي بالتعاون مع مسؤولين عراقيين لم يسمهم.

كما أكد أن عمليات فتح الأنابيب وسرقة النفط ليست عملية سهلة بل تحتاج لأشخاص ذوي خبرة، وكذلك حماية من دول مستفيدة من هذا الموضوع بالإضافة إلى الجهد والمال.

وأشار إلى أن العراق لا يزال يتعامل بموضوع حماية الأنابيب النفطية بطريقة تقليدية كلاسيكية. وقال: "إننا ندفع أموالاً هائلة لتركيا من أجل المحافظة على النفط والأنابيب النفطية، لكنها لا تفعل ذلك".