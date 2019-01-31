غوايدو يعتبر أن دعم الجيش الفنزويلي "حاسم" للتوصل إلى إزاحة مادورو

اشار المعارض ​خوان غوايدو​ الذي أعلن نفسه "رئيساً بالوكالة" ل​فنزويلا​، الى أنّ دعم الجيش الفنزويلي "حاسم" من أجل التوصّل إلى إطاحة نظام الرئيس ​نيكولاس مادورو​. ولفت غوايدو في مقال في صحيفة "​نيويورك تايمز​"، إلى أنّه تمّ عقد اجتماعات سرّية مع عناصر من قوّات الأمن، مؤكّداً أنّ معظم محاوريه اتّفقوا على أنّ الوضع الحالي في فنزويلا لا يمكن أن يستمرّ.

اضاف أنّ "سحب دعم الجيش لمادورو حاسمٌ من أجل السّماح بتغيير الحكومة. ومعظم الذين يرتدون الزيّ العسكري يتّفقون على أنّ المعاناة الحاليّة في البلاد لا تُطاق". ولفت الى ان "الانتقال سيحتاج إلى دعم الوحدات العسكريّة الرئيسيّة. لقد أجرينا محادثات سرّية مع أفراد من القوّات المسلّحة وقوّات الأمن".

وسيُقدّم غوايدو الخميس خطّته لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة. وكتب في هذا السياق على تويتر "سنعمل على جعل الاقتصاد مستقرّاً، وسنستجيب على الفور لحالة الطوارئ الإنسانيّة، ونُعيد الخدمات العامّة ونتغلّب على الفقر".

وأضاف "نحن نعرف كيف نُحقّق ذلك"، في وقت كان الآلاف من مناصريه قد تظاهروا الأربعاء بهدف إقناع الجيش الفنزويلي بأن يُدير ظهره للرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.