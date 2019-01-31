مصادر القوات للجمهورية: تبديل الحقائب مجرّد مزحة ومضيعة للوقت

روت اوساط "​القوات اللبنانية​" ما حصل في الأيام الماضية واضعة ما سُمّي تبديل الحقائب في خانة المزاح، "إنها مجرّد مزحة ومضيعة للوقت هذا اذا لم تكن مناورة جديدة تضاف الى مناورات "الثلث المعطل" التي كانت منذ البداية إحدى ابرز اسباب تعطيل تأليف ​الحكومة​.

وأشارت الأوساط في حديث إلى "الجمهورية" الى أنّ المُستغرَب في الأمر هو أن يُعطى موضوع تبديل الحقائب هذه الأهمية، في حين يعرف الجميع أنّ الحقائب الاساسية قد تمّ توزيعها في الصيغة الأوّلية للحكومة، فلم يعد هناك من نقاش حول الحقائب السيادية والاساسية كوزارات الطاقة و​الاتصالات​ والأشغال، فهل مَن سيصدّق أنّ خلافاً على حقائب وزارات البيئة والصناعة والعمل هو الذي يؤخر اليوم تأليف الحكومة؟

واعتبرت الأوساط أنّ نيّة الحصول على الثلث المعطل هي السبب الرئيسي لتعطيل التاليف، وهذه النية ما زالت موجودة حتى إثبات العكس، ويتمّ اللجوءُ الى شتى المناورات للتمسّك بهذا الثلث، ولتفادي تمثيل «​اللقاء التشاوري​»، وكل ما فعله الوزير ​جبران باسيل​ هو الإيحاء بلا ضمانات أنه في حال القبول بتبديل الحقائب، فسيحلّ هو مسألة تمثيل التشاوري، لكنّ رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ لم ينتقل فعلياً الى البحث في تبديل الحقائب، لمعرفته أنّ في الامر مناورة، وأنّ القصد هو التمسك بـ"الثلث" عبر الاختباء وراء صعوبة تبديل الحقائب، ولهذا فإنّ الحريري لم ينتقل ولن ينتقل فعلياً الى البحث في أيِّ تبديل حقيقي في الحقائب ما دام لم يثق في أنّ تمثيل "اللقاء التشاوري" سيكون على عاتق فريق ​رئيس الجمهورية​ كما أوحي إليه".

وأشارت الاوساط الى أنّ الحريري بحث في باريس مع ​سمير جعجع​ في الخيارات التي سيتّخذها اذا وصلت الامور الى الحائط المسدود، ولم يطلب من القوات اللبنانية ايَّ تبديل في الحقائب، والواضح أنّ هناك توافقاً على دعمه بما سيتّخذ من قرارات نهاية الاسبوع لوضع حدٍّ لمسلسل استنزافه.