بري: موضوع اللقاء التشاوري محسوم والنقاش يدور حول تموضع وزيره

أكد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ أمام زواره أمس أنّ موضوع ​اللقاء التشاوري​ أصبح محسوماً غير أنّ النقاشَ ما زال عالقاً في طريقة تموضع الوزير الذي سيمثله في ​الحكومة​.

ولفت برّي الى أنّ النقاشَ ليس عالقاً عند تصويت الوزير التشاوري ولا في قراره لأنهما حُسما لمصلحة اللقاء الذي ينتمي اليه "لكنّ النقطة العالقة هي في موضوع حضوره لقاءاتِ تكتل لبنان القوي" أو عدمه.

وشدد بري على انّ موضوع تبديل بعض الحقائب مبتوتٌ أيضاً إلّا أنه "نُميَ اليه" أنه قد يكون هناك نقاش مفتوح في ما يتعلق ب​وزارة السياحة​ لجهة ما إذا كانت ستبقى من حصة ​الأرمن​ أم لا.