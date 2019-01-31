مصادر الجمهورية القوية للجمهورية: لهجتنا سترتفع اذا عادت المفاوضات للصفر

أوضحت مصادر تكتل "​الجمهورية القوية​" لـ"الجمهورية" انّ التكتل ينتظر نتائج مشاورات ربع الساعة الاخير التي يجريها المعنيون بتأليف ​الحكومة​. فإذا نجحت المفاوضات ودَنت ساعة الولادة الحكومية فذلك امر مريح، اما اذا عادت الى النقطة الصفر فإنّ لهجة "التكتل" سترتفع اليوم.

واشارت المصادر الى انّ جدول أعمال اجتماع التكتل اليوم سيتناول التطورات السياسية في البلاد، الشأن الحكومي، ​الجلسة التشريعية​ التي يستعد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ للدعوة اليها، الى جانب عدد من الملفات الداخلية ومجموعة اقتراحات قوانين سيتقدم بها "االتكتل".