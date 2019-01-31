مصادر الاشتراكي للجمهورية:موافقة الحزب على التخلي عن الصناعة غير واردة ابداً

أكدت مصادر "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" لـ"الجمهورية" انّ "ما يحكى عن تنازل "الحزب التقدمي" عن حقيبة ​الصناعة​ ليس صحيحاً على الاطلاق، فضلاً عن انّ موافقة الحزب على التخلي عنها غير واردة ابداً، خصوصاً انّ حقيبتي التربية والصناعة، اللتين قَبلَ بهما "الحزب التقدمي الاشتراكي"، تشكلان الحد النهائي الذي يقبل به. ومن هنا فإننا لن نتنازل اكثر ممّا سبق لنا ان تنازلنا عنه، فالمسألة لنا هي جوهرية. فقد تنازلنا أولاً عن وزير نستحقه، وهذا يكفي، وإذا قبلنا بهذا التنازل فهذا يعني أننا نهين أنفسنا، ثم ماذا سنقول لأهلنا وناسنا؟ في الخلاصة التنازل غير وارد".

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