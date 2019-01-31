أوضحت مصادر القوات اللبنانية لـ"الجمهورية" ان "مسألة مبادلة وزارة الثقافة بأي وزارة أخرى لم تقارَب مع القوات لا من قريب ولا من بعيد، لا في بيروت ولا في اجتماعات باريس بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس حزب القوات سمير جعجع.
واضافت المصادر، أنّ "القوات سبق لها ان قدّمت تنازلات بما فيه الكفاية، سواء من الناحية الكمية وكذلك من الناحية النوعية، وبالتالي لن تتنازل أكثر. فما نأمله ونتمناه هو ان ننتهي من هذه القصة، ويتم تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، ذلك انّ وضع البلد لم يعد يحتمل، ولا يجوز ابداً أن تعطى للناس جرعات تفاؤل بأنّ تشكيل الحكومة سيحصل، وفي الوقت ذاته نعود الى المربّع الاول لأسباب غير مفهومة وغير مبررة، وموقف القوات الذي تؤكد عليه هو انّ الخطوة التي يتوجّب الاقدام عليها قبل كل شيء آخر هي الذهاب سريعاً الى تشكيل الحكومة من دون اي إبطاء".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر القوات للجمهورية: قدّمنا تنازلات بما فيه الكفاية ولن نتنازل أكثر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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